Bewohner des Kibbuz Reim, der am 7. Oktober 2023 zu den Angriffszielen der islamistischen Hamas gehörte, kehren ihren provisorischen Unterkünften in Tel Aviv verstärkt den Rücken. In den vergangenen Tagen, seit Beginn der iranischen Raketenangriffe, seien viele der Kibbuzniks in den Süden zurückgekehrt, berichtete die Zeitung «Times of Israel» unter Berufung auf die Kibbuzsekretärin Sohar Misrahi.