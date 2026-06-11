Wirtschaftliche Dynamik gebremst

Laut Sommerprognose des Instituts sorgt einerseits zwar die Finanzpolitik für expansive Impulse, die Folgen des Iran-Krieges bremsen aber die wirtschaftliche Dynamik. Während bislang kaum Anzeichen für eine kräftige Erholung bei Exporten und Unternehmensinvestitionen erkennbar seien, wie sie für frühere Erholungsphasen charakteristisch gewesen seien, dürften vor allem öffentliche Konsum- und Investitionsausgaben anziehen. Dagegen gehen die Experten weiterhin von wenig Investitionen der Wirtschaft und deutlich eingetrübten Beschäftigungsperspektiven aus.