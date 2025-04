Nach Angaben Selenskyjs hat die Osterwaffenruhe gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, die Kampfhandlungen in dem vor mehr als drei Jahren von Putin begonnenen Krieg in der Ukraine zu beenden. Denn in der Zeit habe es keinen Luftalarm und an einigen Frontabschnitten auch keine Gefechte gegeben. «Dazu muss aus Moskau selbst der reale Befehl an die russische Armee ergehen, das Feuer einzustellen - und wenn es solch einen strengen Befehl nicht gibt, dann gibt es auch keine Waffenruhe», sagte der ukrainische Staatschef.