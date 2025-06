Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht 49 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen zu haben - zwei davon über dem Gebiet Tschuwaschien. Der Luftfahrtbehörde Rosawiazija zufolge waren aus Sicherheitsgründen keine Starts und Landungen an den Flughäfen Kasan, Nischni Nowgorod, Saratow und Tambow zugelassen. Im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen kommt es regelmässig zu Einschränkungen an Flughäfen in Russland.