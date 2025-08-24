Die Ukraine hat zuletzt ihr eigenes Drohnenbauprogramm intensiviert und mit Flamingo auch eine neue Rakete präsentiert, die angeblich eine Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern haben soll. Damit wären selbst Ziele weit hinter dem Uralgebirge in Reichweite ukrainischer Waffen. Noch befindet sich die Rakete in der Testphase - bis Jahresende will sich Kiew aber ein grösseres Arsenal solcher Waffen zugelegt haben.