«Punkte der Unbeugsamkeit» und andere Vorbereitungen der Stadt

Anders als etwa neulich beim Stromausfall in Teilen Berlins stehen die Ukrainer der Lage nicht völlig unvorbereitet gegenüber. Bereits im ersten Kriegswinter (2022/2023) gab es massive russische Angriffe auf die Stromversorgung und immer wieder stundenweise Stromsperren. Generatoren, Ladestationen, Akkus, Kerzen und Campingkocher legten sich viele vor allem begüterte Ukrainer bereits damals zu. Mobilfunkbetreiber müssen die Funktion ihres Netzes zumindest für zehn Stunden auch ohne externe Stromversorgung sicherstellen.