Selenskyj fordert Kriegsende

Selenskyj lobte derweil die gemeinsame Operation und die Zielsicherheit der Streitkräfte und der Geheimdienste. «Russland muss seinen Krieg beenden und mit seinen Attacken auf das Leben aufhören», forderte er bei Telegram. «Aber der russische Führer will weiter kämpfen», teilte er mit und veröffentlichte dazu auch ein Video, auf dem Rauchschwaden und eine Drohne zu sehen waren. Die Ukraine setze ihre Schläge mit reichweitenstarken Drohnen fort, teilte er mit. Bis nach St. Petersburg hätten sie rund 1.000 Kilometer zurückgelegt.