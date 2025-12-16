US-Waffenlieferungen können nicht ersetzt werden

Die genannten Rekordzahlen und Schmyhals Dank an die Partner verdecken indes, dass die zugesagten Militärhilfen in der zweiten Jahreshälfte stark gesunken sind, wie der Ukraine Support Tracker berechnete. Es sei «deutlich zu wenig, um den Ausfall der US-Hilfen zu kompensieren», schrieben die Experten vom Kiel Institut für Weltwirtschaft kürzlich.