Die Tötung von Kriegsgefangenen gilt international als Kriegsverbrechen. Vor allem der russischen Seite werden immer wieder solche Grausamkeiten vorgeworfen. In einem Mitte Dezember geführten Interview hatte Lubinez die Zahl der bestätigten Fälle seit Kriegsbeginn auf 177 beziffert. Die Zahlen steigen demnach drastisch an. Allein in diesem Jahr seien es 109 Hinrichtungen gewesen, teilte Lubinez mit.