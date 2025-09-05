Am Vortag hatten Unterstützerstaaten der Ukraine darüber beraten, wie ein möglicher Waffenstillstand oder Frieden in der Ukraine abgesichert werden könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilten anschliessend mit, dass 26 westliche Staaten bereit seien, Truppen zu entsenden.
Ob es überhaupt zu einer Friedenslösung kommt, bleibt aber weiter offen. Moskau lehnt die Entsendung von Truppen aus Nato-Staaten in die Ukraine kategorisch ab. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ksr/DP/mis
(AWP)