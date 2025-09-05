Nach den jüngsten Beratungen über künftige Sicherheitsgarantien für sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Grössenordnung für eine mögliche westliche Truppenpräsenz genannt. Über die Anzahl werde er nicht sprechen, aber es würden sicherlich nicht nur wenige, sondern Tausende Soldaten sein, sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge. Er äusserte sich nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident António Costa in Uschhorod in der Westukraine.