Angesichts der hohen Zahlen an Drohnen- und Raketenschlägen betonte Selenskyj, «dass mehr Schutz vor russischen Angriffen erforderlich ist». Er mahnt immer wieder, auch angesichts der internationalen Aufmerksamkeit für den Iran-Krieg, nicht nachzulassen bei der Unterstützung für die Ukraine und alle Vereinbarungen zur Luftabwehr umzusetzen. Dazu sei es wichtig, dass Europa die erforderliche Anzahl an Raketen für die Luftabwehr produzieren könne.