Am 26. April 1986 geriet in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl ausser Kontrolle, und es trat der grösste anzunehmende Unfall ein. Radioaktive Wolken breiteten sich abgeschwächt bis nach Nord- und Westeuropa aus. Die Katastrophe jährte sich am vergangenen Sonntag zum 40. Mal. Der seit mehr als vier Jahren andauernde russische Angriffskrieg stellt eine neue Gefahr für die Atomruine dar./ksr/DP/he