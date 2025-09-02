Für eine seiner seltenen Auslandsreisen ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang in seinem Privatzug in Richtung Peking aufgebrochen. Kim, der in China morgen an einer Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Endes des Zweiten Weltkriegs teilnehmen wird, werde unter anderem von Aussenministerin Choe Son Hui begleitet, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Das Ereignis ist Kims erstes multilaterales Treffen seit seiner Amtsübernahme vor rund 14 Jahren.