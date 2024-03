Die Aktionäre des Biotechunternehmen Kinarus haben am Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung alle Vorschlage für den geplanten Zusammenschluss mit dem Baselbieter Pharmaunternehmen Curatis gutgeheissen. Die Zustimmung sei mit überwältigender Mehrheit erfolgt, teilte Kinarus am Abend mit.

01.03.2024 19:33