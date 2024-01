Das angeschlagene Biotechunternehmen Kinarus und das Spezialitätenpharma-Unternehmen Curatis planen den Zusammenschluss. Damit will Kinarus dem eigenen Konkurs entgehen. Die Curatis AG, die sich derzeit noch im Privatbesitz befindet, würde so an eine Börsenkotierung kommen.

29.01.2024 14:41