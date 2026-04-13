Diego Aponte ist bereits Präsident des operativen Topmanagements im Konzern. Seine Schwester Alexa Aponte ist Finanzchefin. Beide sind italienische Staatsbürger, aber in der Schweiz aufgewachsen und auch hierzulande wohnhaft, wie das Unternehmen mitteilte. Gründer Gianluigi Aponte bleibt weiterhin als Verwaltungsratspräsident für MSC tätig.