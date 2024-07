Mehr als 30 Tote in Kiew

Am Montag war eine Rakete in ein zweistöckiges Gebäude auf dem Gelände des Kinderkrankenhauses «Ochmatdyt» in Kiew eingeschlagen. Zwei Erwachsene, darunter eine Ärztin, wurden getötet. Über 30 Menschen, darunter mindestens 8 Kinder, wurden verletzt. Bei dem heftigsten Raketenangriff auf Ziele in der Hauptstadt seit Jahresbeginn waren in der Dreimillionenstadt über 30 Zivilisten getötet worden.