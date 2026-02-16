«In den vergangenen Monaten war die wirtschaftliche Entwicklung durch rückläufige Umsätze, steigende Kosten und eine anhaltende Ergebnisbelastung geprägt», zitierte die «Mitteldeutsche Zeitung» die Geschäftsführung des Unternehmens. Insbesondere der Geburtenrückgang wirke sich spürbar auf die Nachfrage aus.