Der Finanzchef von Kion gibt sich von der Marktskepsis unbeirrt und erwartet für den Gabelstapler-Hersteller Ende 2027 weiterhin eine bereinigte operative Marge im zweistelligen Prozentbereich. «Unsere Pipeline gibt es auf jeden Fall her, dieses Ziel zu erreichen», sagte Christian Harm am Donnerstag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Vom Unternehmen befragte Analysten erwarten hingegen im Durchschnitt bislang nicht, dass Kion das schafft. Und im vergangenen Jahr hatte sich die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) um einen Prozentpunkt auf sieben Prozent verschlechtert.