Ob mit Harm als neuen Finanzchef in der Chefetage von Kion nun Ruhe einkehrt, bleibt abzuwarten. Die Frankfurter haben in den vergangenen anderthalb Jahren so einige Wechsel verkünden müssen: Das vergangene Jahr startete zunächst mit einer Veränderung an der Spitze. Wenige Wochen danach erklärte die frühere Finanzvorständin ihren Weggang. Es folgte eine rund achtmonatige Nachfolgesuche für ihren Posten, die schliesslich im Oktober mit der Ankündigung Wassenbergs endete./lew/nas/men