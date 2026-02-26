Kions Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr sei zurückhaltend, merkte JPMorgan-Analyst Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung an. Die für den freien Barmittelfluss sei hingegen überraschend stark. Von einem Händler hiess es: Die Zielspannen könnten als konservativ betrachtet werden, seien wohl aber nicht gut genug.