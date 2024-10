Kion bekommt in diesem Jahr die konjunkturelle Schwäche rund um den Globus zu spüren und verkauft daher momentan vermehrt günstigere und kleinere Lagertechnik. Zudem verlagern sich die Geschäfte etwas mehr in die Region Asien-Pazifik, wo ebenfalls eher kleinere Modelle gefragt sind. Wie vom Management bereits vor einigen Monaten erwartet wurde, setzten sich diese Trends auch in der zweiten Jahreshälfte bislang fort. Hinzu kam im dritten Quartal die saisonal bedingte Schwäche, unter anderem wegen der Sommerferien und damit verbundener Urlaubszeit.