Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Mit der steigenden Kundennachfrage im dritten Quartal konnte der positive Trend der ersten beiden Quartale des Jahres fortgesetzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 2,7 Milliarden Euro noch stabil blieb, stieg der Auftragseingang um 10 Prozent auf ebenfalls 2,7 Milliarden Euro. Kion verdiente vor Zinsen und Steuern (Ebit), sowie bereinigt um Sondereffekte allerdings mit 190 Millionen Euro über 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jedoch noch weniger auf dem Zettel. Das Konzernergebnis fiel mit 119 Millionen Euro ebenfalls deutlich besser aus, als erwartet. Hier half ein besseres Finanzergebnis und eine geringe Steuerlast.