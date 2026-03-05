Im Food Service B2C- sowie im Grosshandelsgeschäft erreichte das Unternehmen «solide Ergebnisse». Valora spricht von «herausfordernden Kundenfrequenzen» in den Kernmärkten Schweiz und Deutschland, wo Formate wie Backwerk, Ditsch und Brezelkönig betrieben werden. Ein Störfaktor waren zudem die anhaltenden Bauaktivitäten im deutschen Schienennetz.