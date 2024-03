Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis steht womöglich vor einer Übernahme. Das MDax-Unternehmen soll sich in Gesprächen mit dem US-Finanzinvestor KKR befinden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochnachmittag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet. Die Transaktion könnte einen Wert von mehr als zwei Milliarden Euro haben. Die Verhandlungen seien fortgeschritten, eine Einigung könnte in den kommenden Tagen erfolgen. Ob es zu einer Vereinbarung komme, sei aber noch nicht sicher. Die Encavis-Aktie stieg um gut 18 Prozent. KKR wollte sich gegenüber Bloomberg nicht zu den Informationen äussern, Encavis war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

06.03.2024 18:11