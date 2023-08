Bei dem Steuerbetrug schoben verschiedene Finanzakteure Aktien mit («cum») und ohne («ex») Dividendenanspruch hin und her. Ziel dieses Verwirrspiels war, dass der Fiskus Steuern erstattete, die gar nicht gezahlt worden waren. Die Hochphase dieser Geschäftspraxis war in den Jahren 2006 bis 2011. Der Staat wurde um Milliarden geprellt. Lange war unklar, ob das nur dreiste Abzocke unter Ausnutzung einer Gesetzeslücke oder ob es von Anfang an eine Straftat war. Dass es letzteres war, entschied der Bundesgerichtshof 2021.