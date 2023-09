Der Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne rudert zurück und will vorerst nun doch kein Gegenangebot an die Aktionäre der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) abgeben. «Ich bin in Gesprächen, ich sehe es im Moment aber als weniger wahrscheinlich an», sagte Kühne der Wochenzeitung «Die Zeit» (Donnerstag). «Im Prinzip ist eine Übernahmeschlacht nicht gut - der Kurs der HHLA ist stark gestiegen, und man würde zu viel bezahlen, wenn man jetzt versucht, mit aller Kraft an Aktien zu kommen.»

20.09.2023 12:41