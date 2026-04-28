Der Getränkekonzern Coca-Cola ist stärker ins Jahr gestartet als gedacht. Der Hersteller von Coca-Cola, Fanta und Sprite verkaufte mehr Limonadenkonzentrat zu höheren Preisen, nachdem er seine Produkte in Nordamerika vermehrt in kleineren Behältnissen anbietet. Der neue Chef Henrique Braun sieht das US-Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der vergleichbare Gewinn je Aktie soll sogar steigen als gedacht. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Dienstag gut an.