In der Schweiz stiegen die Mieten zwischen 2000 bis 2021 durchschnittlich um 30 Prozent. Die Preise von Wohneigentum erhöhten sich sogar um über 80 Prozent. Das zeigt eine Analyse des Center for Regional Economic Development (Cred) der Universität Bern in Zusammenarbeit mit dem Immobiliendienstleister Iazi.