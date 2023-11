Kurz vor Beginn der Klimakonferenz COP28 in Dubai regt der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Edenhofer an, die bisherige Praxis der internationalen Klimaschutz-Finanzierung zu überdenken. «Ich werbe dafür, dass Klimagelder an Staaten künftig an Auflagen gebunden werden», sagte der Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) der «Welt am Sonntag». Die bisherige Anreizstruktur funktioniere nicht. Transferzahlungen an den globalen Süden seien als Signal zwar wichtig. «Das Problem der Klimafinanzierung ist aber, dass diese Beträge bislang völlig ohne Bedingungen für Projekte ausgegeben werden», bemängelte Edenhofer. «Sie sollten an die Existenz eines CO2-Preises und dessen Höhe im Empfängerland geknüpft sein.»

25.11.2023 12:34