Drei der fünf Szenarien, der sogenannten «Shared Socioeconomic Pathways» für die Schweiz (SSP-CH), orientierten sich an den globalen Vorbildern, die der Weltklimarats IPCC verwendet. Diese reichen von einer hoch technologisierten Gesellschaft mit erneuerbaren Energien über eine von staatlichem und wirtschaftlichem Zerfall geprägte Zukunft bis hin zu einer tief gespaltenen Gesellschaft, in der eine Elite einer verarmten Mehrheit gegenübersteht.