Bei der BIZ findet am Sonntag die Jahresversammlung mit Vertreterinnen und Vertretern der Nationalbank aus der ganzen Welt statt. In Basel gingen deswegen in den vergangenen Tagen bereits kleinere Protestaktionen über die Bühne. Thunberg bezeichnete die BIZ auf Twitter als "the global watchdog of the financial system" (der weltweite Wachhund des Finanzsystems).