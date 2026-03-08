Für den Bundesrat sei nun klar, dass er das «Bewährte und Bestehende» weiterentwickeln wolle. Rösti verwies auf vier Gesetze, die in den letzten Monaten und Jahren verabschiedet wurden: das Klima- und Innovationsgesetz, das Gesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, das revidierte CO2-Gesetz sowie Anpassungen im Umweltschutzgesetz. «Diese sollen nun konsequent umgesetzt werden», so Rösti.