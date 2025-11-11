Die Erderwärmung lässt sich trotz eines unzureichenden Klimaschutzes nach Ansicht des Klimaforschers Ottmar Edenhofer zwar mit anderen Massnahmen senken - das birgt aber aus seiner Sicht Gefahren. «Wir überschiessen diese 1,5 Grad-Grenze und das Zurückbiegen heisst, wir müssen beginnen, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen», sagte Edenhofer dem RBB-Inforadio. «Da gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten: technische Filter, auch Bioenergie in der Kombination von Abscheidung von CO2 und dann Einlagerung in geologischen Formationen und Biokohle.» Dies alles sei noch teuer. «Aber wir müssen jetzt investieren», sagte er.