Guterres zeigt Verständnis für Enttäuschung vieler Menschen

Guterres rief zudem zu deutlich mehr Finanzhilfen für Entwicklungsländer auf - sowohl zur Emissionsminderung als auch für Anpassung, Resilienz und den Umgang mit Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels. Er verstehe, dass viele Menschen - insbesondere junge Leute, indigene Bevölkerungen und Betroffene extremer Wetterereignisse - von den Ergebnissen enttäuscht seien. Der UN-Generalsekretär sicherte zu, weiter auf «grössere Ambition und mehr Solidarität» zu drängen. An Aktivisten, Delegationen, Experten und Medien appellierte er, nicht aufzugeben: «Die Geschichte steht auf eurer Seite - und ebenso die Vereinten Nationen.»/hae/DP/zb