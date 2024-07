Ähnliche Proteste gab es am Mittwoch auch am Londoner Flughafen Heathrow, wo neun Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil festgenommen wurden. In Norwegen kam es zu einer Blockade am Osloer Flughafen von zwölf Aktivisten. Auch aus Spanien und Finnland wurden ähnliche Vorfälle gemeldet. In Zürich blockierten Klimaschützer die Strasse zum Flughafen. Nach zehn Minuten war die Aktion jedoch bereits vorbei, weil die Polizei die Blockade auflöste.