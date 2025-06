Besonders gravierend sollen die Ernteverluste bis Ende des Jahrhunderts im höchsten Emissionsszenario beim Mais in den USA, in Ostchina und im südlichen Afrika ausfallen. In Europa variieren die Auswirkungen bei Mais je nach Breitengrad: von Ertragszuwächsen um plus 10 Prozent im Norden bis hin zu minus 40 Prozent Verlusten im Mittelmeerraum. Beim Weizen gebe es Ertragseinbussen von 15 bis 25 Prozent in Osteuropa, Westeuropa, Afrika und Südamerika sowie 30 bis 40 Prozent in China, Russland, den USA und Kanada. Auch bei Soja haben die USA demnach grosse Ernterückgänge.