Klingbeil signalisiert Kompromissbereitschaft

«Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Kompromisse brauchen», sagte Klingbeil. Deutschland sei bereit, sich zu bewegen. Bei der Kapitalmarktunion ist zum Beispiel umstritten, wie stark zentralisiert eine geplante Marktaufsicht ist. Der Minister sprach von dicken Brettern. Jedes Land müsse über seinen nationalen Tellerrand hinausschauen. Ein Paket solle noch in diesem Jahr verabschiedet werden, so Klingbeil. «Das wäre ein wirklicher Fortschritt für die Kapitalmärkte.»