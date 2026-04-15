Kommen noch mehr Massnahmen?

Klingbeil stellte für den Fall eines länger andauernden Krieges weitere Massnahmen in Aussicht. «Wir werden diesen Krieg und die Auswirkungen des Krieges weiter beobachten, wir werden analysieren und auch immer wieder überprüfen, müssen wir weitere Massnahmen ergreifen.» Der Vizekanzler sagte, es sei wichtig, mit Tempo den Prozess für strukturelle Reformen in Deutschland anzugehen. «Da gibt es vieles, was wir noch zu tun haben.»