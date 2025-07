Finanzminister Lars Klingbeil will auch ohne direkte Beteiligung der USA an der internationalen Mindeststeuer für grosse Konzerne festhalten. Bundeskanzler Friedrich Merz und er seien sich einig, «dass wir alles auch dafür tun, dass dieses Vorhaben weiter verfolgt wird», sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Éric Lombard in der Nähe von Berlin.