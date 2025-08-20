Finanzminister Lars Klingbeil erhöht im Ringen um den Bundeshaushalt den Spardruck auf seine Kabinettskollegen. «Ich erwarte jetzt auch von jeder Ministerin und von jedem Minister, dass jeder bei sich guckt, wo kann gespart werden», sagte der SPD-Chef in der Sendung «newstime» von Sat.1. Bei einem Haushalt von mehr als 500 Milliarden Euro müsse es möglich sein, dass jeder seinen Beitrag leiste. Die Bundesregierung müsse für den Etat 2027 eine Lücke von rund 30 Milliarden Euro schliessen.