Bundesfinanzminister Lars Klingbeil strebt angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs und der Rolle der USA eine noch engere Partnerschaft mit Kanada an. Es zeige sich, dass man aus Abhängigkeiten heraus und an der Resilienz und Souveränität Europas arbeiten müsse, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen François-Philippe Champagne in Toronto. «Und dafür ist Kanada ein sehr idealer Partner.»