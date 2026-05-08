Themen des zweitägigen Besuchs sollen eine vertiefte Kooperation unter anderem bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen, in der Rüstung und bei künstlicher Intelligenz sein. Klingbeil will ausserdem bei kanadischen Firmen für Investitionen werben. Deutschland sei ein innovativer Standort, der durch Investitionsanreize und Reformen jetzt noch attraktiver werde, sagte er.
Besuch bei Flugzeugbauer
Die Minister besuchten gemeinsam ein Werk des Flugzeugbauers Bombardier . Der kanadische Ressortchef Champagne hob seine Teilnahme an Sitzungen der EU-Finanzminister und der Eurogruppe hervor und betonte, die engere Kooperation geschehe nicht zufällig. Die europäischen Partner wollten eine starke transatlantische Perspektive. Klingbeil nannte Kanada einen «Wertepartner»./sam/DP/men
(AWP)