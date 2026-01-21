Klingbeil sagte zu einem möglichen Abkommen: «Es ist gut, dass man im Dialog ist, aber ein bisschen abwarten muss man schon und zu früh freuen sollte man sich auch nicht.» Es sei alles noch sehr frisch. «Wichtig ist - und das will ich ja auch betonen - dass wir in Europa klar waren die letzten Tage, dass wir deutlich waren, dass wir klargemacht haben, es sind die souveränen Interessen der Grönländer und auch Dänemarks. Es ist eine Klarheit, dass wir solidarisch an deren Seite stehen», sagte der Finanzminister./vrb/DP/he