Klingbeil verwies auf die immensen Auswirkungen der gegenwärtigen Kriege im Iran und in der Ukraine. Nötig ist es nach seiner Ansicht, dass das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen Infrastruktur gut eingesetzt wird und gemeinsam Strukturreformen umgesetzt werden. «Wir müssen das gemeinsam richtig machen, Bund, Länder und Kommunen zusammen», sagte Klingbeil auf der Veranstaltung des Deutschen Landkreistags. Derzeit seien die Investitionen etwa beim Wohnungsbau oder der Digitalisierung die einzig wirksamen Wachstumsimpulse im Land. Das reiche nicht.