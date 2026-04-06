Bei Gefechten und einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben mindestens elf Palästinenser getötet worden. Den Angaben zufolge wurden bei dem Vorfall in dem Flüchtlingsviertel Al-Maghasi im zentralen Abschnitt des Gazastreifens weitere Menschen verletzt. Die Verletzten und die Todesopfer seien in die Al-Aksa-Klinik in der Stadt Deir al-Balah gebracht worden.