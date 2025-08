Der Stahlhändler Klöckner & Co (Klöco) blickt wegen einer träger als gedachten Nachfrage in Europa vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Für 2025 würden nun leichte Steigerungen von Absatz und Umsatz erwartet, nicht mehr deutliche Zuwächse, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage von Quartalszahlen mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll indes weiter deutlich zulegen, konkret erwartet das Unternehmen nun eine Spanne von 170 bis 240 Millionen Euro.