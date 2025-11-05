Der Stahlhändler Klöckner & Co. hat seinen Gewinn im Tagesgeschäft im dritten Quartal dank höherer Absatzmengen verdoppelt. Während der Umsatz wegen gesunkener Stahlpreise um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro sank, blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) ein operativer Gewinn von 43 Millionen Euro übrig, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das Ergebnis traf in etwa die Erwartungen von Analysten, lag jedoch fast am unteren Ende der vom Vorstand ausgegebenen Zielspanne.