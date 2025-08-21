Über alle Sektoren hinweg seien die Umsatzerwartungen für 2025 im Schnitt gesunken, schreibt die ZKB. Und auch bei den Gewinnmargen rechnen viele Unternehmen laut der Umfrage mit Stagnation oder Rückgängen. Positiv bewertet wurden indes die besseren Bedingungen bei den Lieferketten.