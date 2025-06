Angesichts der anhaltenden Unsicherheit sehe die Schweizerische Nationalbank (SNB) nach wie vor Abwärtsrisiken für die Schweizer Wirtschaft und signalisierte noch tiefere Zinsen, so Raiffeisen. Damit rücke die Wiedereinführung von Negativzinsen in den Bereich des Möglichen. Dieses Szenario beurteilten die befragten KMU in einer Sonderumfrage neutral bis positiv.