Die kleinen und mittleren Unternehmen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie warnen vor den Folgen der neuen US-Zölle. «Die aktuelle Entwicklung darf kein Dauerzustand werden», sagte Swissmechanic-Präsident Nicola Tettamanti der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Das Ziel müsse nun sein, die Zölle möglichst rasch abzubauen oder geeignete Kompensationsmechanismen zu schaffen.